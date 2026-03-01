Hamaney'in yerine kim geçecek? Resmi açıklama geldi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında şehit edilmesinin ardından Tahran yönetiminde geçiş süreci başladı.

İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini resmi olarak bildirdi. Bu gelişmenin ardından Tahran'da yönetim boşluğu oluşmasını engellemek amacıyla yasal prosedürler hızla devreye sokuldu.

Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, devlet televizyonuna bağlanarak yeni liderin belirlenmesine kadar geçecek sürede ülkenin nasıl yönetileceğine dair detayları paylaştı.

ANAYASANIN 111. MADDESİ UYGULAMAYA KONULDU

Liderlik makamının boş kalması durumunda izlenecek yasal yolu açıklayan Muhbir, anayasal yükümlülüklere dikkat çekti. Muhbir, süreci şu sözlerle hatırlattı: "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür."

Yeni lider göreve gelene dek devletin zirvesinde tek bir kişi bulunmayacak; bunun yerine üç üyeli bir kurul karar alıcı konumda olacak. Geçici yönetimin yapısını detaylandıran Muhbir, süreci şu şekilde aktardı: "Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir"

GÖZLER UZMANLAR MECLİSİ'NİN KARARINDA

Tahran'da şimdi süreç, ülkenin yeni dini liderini seçecek olan Uzmanlar Meclisi'nin takvimini netleştirmesine odaklandı. Muhammed Muhbir'in açıklamaları, İran devletinin en krizli anlarda bile hukuki zemine bağlı kaldığını gösterme amacı taşıyor. Bölgedeki mevcut gerilim göz önüne alındığında, görevdeki üçlü geçici konseyin atacağı adımlar ve alacağı kararlar tüm dünya tarafından yakından izleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ayetullah Ali Hamaney iran abd israil
