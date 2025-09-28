Hamas: Ateşkes müzakereleri Doha’daki suikast girişiminden bu yana durdu

Hamas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese dair görüşmelerin durduğunu duyurdu.

Yazılı açıklamada, “Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, müzakerelerin “9 Eylül’de başkent Doha’da gerçekleşen suikast girişiminden bu yana durduğu” belirtildi.

DOHA’DAKİ SALDIRI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini 9 Eylül’de Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı. Katar saldırıyı kınayarak “bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu” açıklamıştı.

Saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başında bulunduğu heyet sağ kurtulmuştu. Ancak Halil el-Hayye’nin Ofis Müdürü Cihad Lebed, oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi hayatını kaybetmişti.

MUHTEMEL TEKLİFLER

Hamas, olası yeni tekliflere ilişkin olarak, “Arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazırız. Ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerekir” açıklamasını yaptı.

Hamas, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş, ancak İsrail bu öneriye yanıt vermemişti. Kabul edilen teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkof’un planıyla uyumlu olduğu kaydedilmişti.

İSRAİL İÇ SİYASETİNDE BASKI

İsrail’de muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle” suçluyor. Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama talep ediyor.