Hamas: Ateşkes müzakereleri Doha’daki suikast girişiminden bu yana durdu

Hamas, İsrail’in Doha’da heyetine yönelik suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu açıkladı. “Arabuluculardan yeni teklif almadık” denilen açıklamada, Filistin halkının haklarını garanti altına alacak önerilerin değerlendirileceği vurgulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hamas: Ateşkes müzakereleri Doha’daki suikast girişiminden bu yana durdu
Yayınlanma:

Hamas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese dair görüşmelerin durduğunu duyurdu.

Yazılı açıklamada, “Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, müzakerelerin “9 Eylül’de başkent Doha’da gerçekleşen suikast girişiminden bu yana durduğu” belirtildi.

DOHA’DAKİ SALDIRI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini 9 Eylül’de Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı. Katar saldırıyı kınayarak “bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu” açıklamıştı.

Saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başında bulunduğu heyet sağ kurtulmuştu. Ancak Halil el-Hayye’nin Ofis Müdürü Cihad Lebed, oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi hayatını kaybetmişti.

MUHTEMEL TEKLİFLER

Hamas, olası yeni tekliflere ilişkin olarak, “Arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazırız. Ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerekir” açıklamasını yaptı.

Hamas, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş, ancak İsrail bu öneriye yanıt vermemişti. Kabul edilen teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkof’un planıyla uyumlu olduğu kaydedilmişti.

İSRAİL İÇ SİYASETİNDE BASKI

İsrail’de muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle” suçluyor. Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama talep ediyor.

Hatay’da 600 esnaf çözüm arıyor: Yerleşim alanında kalan sanayi sitesi taşınmayı bekliyorHatay’da 600 esnaf çözüm arıyor: Yerleşim alanında kalan sanayi sitesi taşınmayı bekliyorYurt
Beyoğlu’nda inanılmaz olay: Günlerce duvar arasında mahsur kaldıBeyoğlu’nda inanılmaz olay: Günlerce duvar arasında mahsur kaldıYurt
Cami önünde dehşet: “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtıCami önünde dehşet: “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

hamas müzakere
Günün Manşetleri
Müzakere görüşmeleri ne durumda?
“Aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor”
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
“Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak”
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları 28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar
Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem