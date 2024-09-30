HAMAS haberi doğruladı: HAMAS'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin şehit oldu!

HAMAS tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırısında Lübnan liderinin şehit olduğu açıklandı. Açıklamada, 'Lübnan'daki liderimiz Fetih Şerif Ebu el-Emin, düzenlenen İsrail saldırısında ailesiyle birlikte şehit oldu' ifadeleri yer aldı.

Mert Sagit Mert Sagit
HAMAS haberi doğruladı: HAMAS'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin şehit oldu!
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HAMAS, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olduğunu duyurdu.

HAMAS'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, HAMAS'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

SALDIRIDA EŞİ, OĞLU VE KIZI DA ŞEHİT OLDU

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

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