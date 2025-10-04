Hamas ile İsrail arasında esir takası iddiası! Kahire’de müzakere gündemde

Mısır kaynaklı haberlere göre, Hamas ve İsrail heyetleri pazar günü Kahire’de esir takası düzenlemelerini görüşmek üzere dolaylı müzakerelere başlayacak. Görüşmelerin pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Hamas ile İsrail heyetlerinin, esir takasını görüşmek üzere pazar günü Mısır’da dolaylı müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır merkezli Kahire News kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde esir takası düzenlemeleri ve takas için sahadaki şartların hazırlanması konusunu ele alacak.

Taraflar arasındaki dolaylı müzakere turunun pazartesi günü de sürmesi planlanıyor.

Hamas dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiklerini, ancak diğer maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump da açıklamasında, “Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

