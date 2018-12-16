banner999
Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün
Sezin Erbil paylaştı: Yoğun Bakımda 60. Gün
Dilekçe komisyonu obezite için mesaide
Dilekçe komisyonu obezite için mesaide
Kazanın yaşandığı hatta seferler tekrar başladı
Kazanın yaşandığı hatta seferler tekrar başladı
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Konut sektörü 2019 yılından umutlu

Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 31'inci kuruluş yıl dönümü, Gazze'de kutlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreni düzenlediği etkinliğe on binlerce kişi katıldı.

Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü

Filistin'in Gazze Şeridi'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 31'inci kuruluş yıl dönümü, on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Kentin batısında yer alan El-Ketibe Meydanında düzenlenen etkinliğe on binlerce Filistinli, Filistinli grupların temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları askeri geçit töreni düzenledi.

Etkinlik kapsamında Hamas yetkilileri ve lideri Heniyye'nin yanı sıra Filistinli grupların temsilcileri konuşma yaptı.

14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #filistin #hamas #kuruluş #Hamasın 31. kuruluş yıl dönümü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.