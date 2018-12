Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 31'inci kuruluş yıl dönümü, Gazze'de kutlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreni düzenlediği etkinliğe on binlerce kişi katıldı.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 31'inci kuruluş yıl dönümü, on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.



Kentin batısında yer alan El-Ketibe Meydanında düzenlenen etkinliğe on binlerce Filistinli, Filistinli grupların temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları askeri geçit töreni düzenledi.



Etkinlik kapsamında Hamas yetkilileri ve lideri Heniyye'nin yanı sıra Filistinli grupların temsilcileri konuşma yaptı.



14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.



