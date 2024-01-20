Hamas: İsrail anlaşma yapmak zorunda kalacak

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada "Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Hamas: İsrail anlaşma yapmak zorunda kalacak
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliam girişimleri sürüyor. 

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, “Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı." ifadelerini kullandı.

Marzuk, ayrıca Yemen'in Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiğini belirterek "Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz" dedi.

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