Hamas, İsrail Askeri Kamplarını Yayınladı

İsrail ordusunda yaşanan büyük zaaflara bir yenisi daha eklendi. İzzeddin El Kassam Tugayları İsrail askeri kamplarını kaydettiği anları yayınladı.

Hamas, İsrail Askeri Kamplarını Yayınladı

İsrail ordusu Filistin'le savaşında büyük zaaflar vermeye devam ediyor.

İzzeddin El Kassam Tugayları İsrail askerlerinin kamplarını kaydettiği anları yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerin yanlarına kadar gelen HAMAS güçlerini fark etmedikleri açıkça görülüyor.

HAMAS güçleri tarafından görüntülenen İsrail askerlerinin durumdan bağımsız şekilde gündelik işlerine devam ettiği kayıtlara yansıdı.

HAMAS tarafından paylaşılan görüntüler büyük yankı yaratırken İsrail ordusunun büyük eksikliğini de ortaya koydu.

# hamas # israil
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