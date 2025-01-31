Hamas, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yöneticilerini açıkladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, açıklanan listede öne çıkan isimlerden Hamas eski Siyasi Büro Başkanları İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın yanı sarı Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Genel Güvenlik Servisi Başkanı Sami Avde ve İdari Büro üyesi Muhammed Ebu Asker de yer aldı.

Açıklamada, listede ayrıca "Ruhi Muşteha, Samih es-Serrac, Mervan İsa, Zekeriya Muammer, Cemile eş-Şanti ve Cevad Ebu Şemale" gibi Siyasi Büro üyelerinin de yer aldığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, ölenler arasında "hareketin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Teysir İbrahim ve Şura Konseyi Başkanı Usame el-Muzeyni'nin" de bulunduğu bildirildi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin arasında işgal altındaki Batı Şeria yöneticilerinden Halid en-Neccar ve Yasin Rebi ile Hamas'ın Lübnan lideri Fethullah Şerif'in de olduğu belirtildi.

