HAMAS Kamikaze Dronları İle İsrail'i Vurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde etkin olan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, hareketin hava kuvvetleri birimi tarafından, Aksa Tufanı saldırıları kapsamında, İsrail’e karşı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini” duyurdu.

Açıklamada, saldırıların, “‘düşmanın (İsrail) mevzi ve hedeflerine karşı ‘Zevari’ tarzı 35 kamikaze dronu ile düzenlendiği” belirtildi.

Öte yandan İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından, çok sayıda kamikaze dron ile düzenlediği bir tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir grup Filistinli direnişçinin, Hamas tarafından üretilen “Zevari” adlı kamikaze dronlarını ellerinde taşıyarak hedefe doğru fırlattıkları görüldü.

Zevari dronlar, havadan yere dalış yaparak tatbikat kapsamında kurulan hedefleri imha etti.