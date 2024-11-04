HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı
Şehit HAMAS Lideri Sinvar'ın otopsi raporunun belli olduğu öne sürüldü. Çeşitli kaynakların haberine göre Sinvar'ın 72 saate kadar herhangi bir şey yemediği tespit edildi.
İsrail'in şehit ettiği HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın otopsi raporunun belli olduğu öne sürüldü.
Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.
Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.
HAMAs liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.
Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.
İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.