HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı

Şehit HAMAS Lideri Sinvar'ın otopsi raporunun belli olduğu öne sürüldü. Çeşitli kaynakların haberine göre Sinvar'ın 72 saate kadar herhangi bir şey yemediği tespit edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı
Yayınlanma:

İsrail'in şehit ettiği HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın otopsi raporunun belli olduğu öne sürüldü.

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

HAMAs liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

Erzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandıErzincan'da 4 insan kaçakçısı tutuklandıYurt
hamas Yahya Sinvar israil
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
Saldırılarda can kaybı 43 bin 374'e ulaştı
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon
MSB duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 belediyeye kayyum atandı!
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
3 belediyeye kayyum atandı! 3 belediyeye kayyum atandı!
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir! 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylar ortaya çıktı!
HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı HAMAS Lideri Yahya Sinvar'ın otopsisinde dikkat çeken ayrıntı