Hamas o ismin öldürüldüğünü duyurdu

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu. Açıklamada, İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas o ismin öldürüldüğünü duyurdu
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ülkenin kuzeyindeki el-Beddavi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail saldırısında eşi Şeyma Halil Azzam ve iki çocuğu ile hayatını kaybettiği belirtildi.

Konuyla ilglii Hamas'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.

Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlenen bu saldırının, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki olduğunu kaydedildi. Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son olarak ülkenin güneyindeki El-Bass Mülteci Kampı'na 30 Eylül'de düzenlenen İsrail saldırısında Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrolarından Fetih Şerif Ebu Emin ve ailesi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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