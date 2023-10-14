Hamas "Ordunuzu Ezeriz" Diye Uyarmıştı! İsrail Gazze'ye Kara Harekatına Hazırlanıyor

İsrail'in Gazze ablukası sürüyor. İsrail'in Gazze ablukasına karşı Hamas ve Filistinliler direniyor. Son günlerde İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenleyeceği belirtiliyordu. İsrail, Gazze sınırına askerlerini konuşlandırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri kara operasyonunun başlayacağının sinyalini verdi.

İsrail Gazze'ye Kara Operasyonu Başlatacak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "İsrail ordusunun askerleri ülkenin dört bir yanına konuşlandırılmış durumda ve önemli bir kara operasyonuna ağırlık vererek savaşı sonraki aşamaya geçirmeye hazırlanıyor" açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze'ye karadan saldıracağının belirtilmesi, günlerdir süren İsrail'in gerçekleştirdiği katliamların artmasına yol açacağı belirtildi.

Hamas İsrail Ordusuna Göz Dağı Vermişti

Hamas askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, bir video yayınlayarak İsrail ve Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ebu Ubeyde, Hamas’ın İsrail’e esirleri geri almak için gittiğini söyledi. Ebu Ubeyde İsrail ordusunu "Gazze'ye karadan girmeye cüret ederlerse onları ezeriz" diye uyardı ve "düşmanın saldırıyı karadan genişletme tehdidi bizi düşmana büyük can ve teçhizat kaybı şeklinde acı verecek seçenekleri devreye sokmaya itecektir" dedi.