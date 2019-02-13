Hamas liderleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan dünyaya şu mesajı verdi: “ABD'nin ve İsrail'in planlarına karşı çıkıyoruz. ABD'nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nı da reddediyoruz. ABD ve İsrail Filistin'de barışı baltalamaya çalışıyor.”

Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli siyasi örgüt temsilcileri ve Rus yetkililer arasında 3 gün süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD ve İsrail'in Filistin konusundaki yaklaşımını eleştirerek "ABD'nin ve İsrail'in planlarına karşı çıkıyoruz. ABD'nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nı da reddediyoruz. Bu planlara karşı çıkan bütün siyasi örgüt ve siyasetçilere minnettarız" dedi.



Ebu Merzuk, Filistin sorununun çözümünde birlikteliği sağlayamadıklarını belirterek "Bazı konularda ortak kararlar alabildik. Bazılarında ise görüşlerimiz ayrıldı. Kendi aramızda birliğimizi sağlayamazsak dış güçlere karşı duramayacağız" ifadelerini kullandı.



'KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK TANINSIN'



Ebu Merzuk, Gazze ve Batı Şeria'nın ayrılmasını da reddettiklerine dikkati çekerek Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması ve Filistinli mültecilerin bölgeye geri dönme hakkının sağlanması konusunda anlaştıklarını bildirdi.



Filistinli grupların, "Yüzyılın Anlaşmasını" da reddettiklerine dikkati çeken Ebu Merzuk, şöyle konuştu: "ABD'nin ve İsrail'in planlarına karşı çıkıyoruz. ABD'nin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması"nı da reddediyoruz. Bu planlara karşı çıkan bütün siyasi örgüt ve siyasetçilere minnettarız. Filistin sorunu, bölgedeki en önemli sorunlardan biridir. Filistin halkı, kendi devletine sahip olmayı hak ediyor. Bu hakkı bizden almak isteyenlere karşı durmamız lazım."



O TOPLANTIYA KATILMAYACAKLAR



Fetih Merkez Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de sorunların Birleşmiş Milletlerin himayesi altında çözülmesinden yana olduklarını söyledi.



ABD ve İsrail'in Filistin'de barışı baltalamaya çalıştığını belirten Ahmed, "Filistin topraklarının 1967'da imzalanan sınır anlaşmasına göre olmasını istiyoruz. Bu bizim temel şartımız" ifadesini kullandı.



Ahmed, Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD-Polonya iş birliğinde bugün düzenlenen Filistin konferansına da katılmayacaklarının altını çizdi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüklerini belirten Ahmed, Rusya'nın Filistin'in yanında yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.