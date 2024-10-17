HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir?

Hamas, suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu. Peki, Yahya Sinvar kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklandı. 1988’de 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.

Heniyye'nin İran'da şehit edilmesinden sonra Sinvar, 6 Ağustos 2024 tarihinde HAMAS Siyasi Büro Başkanı seçilmiştir.