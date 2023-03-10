Hamas: "Tel Aviv'deki saldırıyı düzenleyen kişi Kassam Tugayları üyesi"
Hamas, Tel Aviv'in merkezindeki silahlı saldırının "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı bir tepki" olduğunu belirterek, saldırıyı düzenleyenin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu duyurdu.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'ne düzenlenen silahlı saldırı, en son dün sabah Cenin’de 3 Filistinli gencin öldürüldüğü siyonist (İsrail) işgal güçlerinin suçlarına karşı verilen bir tepkidir.” denildi.
Açıklamada, "Ramallah'ın batısında Nalin beldesinden olan Kaasam üyesi şehit el-Mutez Billah Salah el-Havaca (23) Dizengoff Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu AjansıAlmanya'da silahlı saldırı: 6 ölü Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması O ülkede vatana ihanet edenlere idam cezası NATO’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması