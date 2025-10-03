Hamas, Trump’ın Gazze planına yanıt verdi: İşte detaylar

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu plana resmi yanıt verdi. Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını sonlandırması ve tüm İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi halinde esir takası konusunda adım atılabileceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...