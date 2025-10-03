Hamas, Trump’ın Gazze planına yanıt verdi: İşte detaylar

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi ve savaşın sona ermesi karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılabileceğini duyurdu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu plana resmi yanıt verdi. Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını sonlandırması ve tüm İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi halinde esir takası konusunda adım atılabileceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hamas
