Hamas: "Uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyi acilen harekete geçmeli"

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Refah Acil Durum Komitesi'den alınan bilgiye göre, İsrail, Refah'ın batısındaki Mevasi sahil bölgesinde tehcir edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

İsrail'in daha önce Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan İsrail'in Refah kentindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır kentlere saldırması üzerine HAMAS'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada uluslararası toplumun hareket geçmesi talep edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

- Siyonist düşmanın Refah'ın batısında yerlerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef almaya devam etmesi, son olarak bir süre önce onlarca şehit ve yaralının hayatına mal olan yeni bir katliam gerçekleştirmesi ve en fazla sayıda sivili öldürme kararıyla Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerine karşı gelmekte ısrar etmesi, tüm dünyayı tüm insani değerlere, uluslararası kararlara ve yargı kurumlarına sırtını dönen bu suç politikasına karşı durmak gibi büyük bir hukuki ve ahlaki sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır. Uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyi acilen harekete geçmeli ve uluslararası hukukun bu aleni ihlallerini durdurmak, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız sivilleri korumak ve Siyonist işgal liderlerinin savaş suçlularını devam eden iğrenç suçlarından sorumlu tutmak için net bir karar almalıdır.