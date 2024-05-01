Hamas ve el-Fetih Pekin'de anlaştı! İsrail'e karşı ortak mücadele vurgusu

Hamas ve el-Fetih, İsrail’in işgal ve saldırılarına karşı ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı. İki hareket arasında tarihi zirveye Çin’in ev sahipliğinde Pekin’de yapıldı.

Editör: Uğur Çam

Hamas ve El Fetih, ortak komiteleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaştı. Hamas ve El Fetih arasındaki tarihi zirve, Çin’in başkenti Pekin’de yapıldı. Ulusal diyalog toplantısında, İsrail’in işgal ve saldırılarına karşı ortak bir tutum benimseme ve iki hareketin ortak komitelerini yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmaya varıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Hamas ve El Fetih, ayrıca yasadışı Yahudi yerleşimcilerin, köy ve kasabalardaki Filistin halkına saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınlarıyla mücadele için Batı Şeria ve Kudüs'teki çalışmaları koordine etme konusunda da mutabık kaldı.

Toplantıda, tüm Filistinli grupların, Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altına dahil edilmesiyle ulusal birliğin tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İsrail’in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yardım girişlerinin koordine edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin’deki zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas ve El Fetih arasında derinlemesine ve samimi bir diyalog yürütüldüğü, pek çok ihtilaflı konuda ilerleme sağlandığı belirtilmişti.

İki hareket, aralarındaki sorunları çözmek için geçen şubat ayında da Rusya’nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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