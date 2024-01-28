HAMAS yöneticisi Ulusal Kanal'a konuştu: "7 Ekimden bu yana İsrail'in tek bir başarısı yok"

İsrail’in köşeye sıkıştığını söyleyen Filistinli yetkili, Tel Aviv hükümetinin Gazze saldırıları ile elde ettiği askeri ve siyasi bir başarının olmadığına dikkat çekti.



Yemen’in Filistin’e verdiği silahlı destek HAMAS tarafından takdirle karşılandı. Açıklama HAMAS Uluslararası İlişkiler Başkan Vekili Doktor Besim Naim’den geldi.



Filistin halkının işgalci İsrail hükümetine yönelik başlattığı Aksa Tufanı’na ilk günden beri füze ve SİHA operasyonlarıyla destek veren Yemen, İsrail rotalı gemilere geçit vermiyor.



Yemen’in, İsrail saldırılarına karşı verdiği silahlı desteğin Filistin direnişine stratejik katkı sunduğunu söyleyen Naim, Ensarullah’ın tutumunun, İsrail vahşetine karşı olan bütün hükümetler için örnek olduğuna vurgu yaptı.

Ulusal Kanal’a konuşan Filistinli yetkili Besim Naim, İsrail’in Aksa Tufanı karşısında yenilgisinin iç siyasette yaşanan çatışmalarla gözler önüne serilmesine dikkat çekti.





- İsrail siyasetini yakından takip ediyoruz. Bu çatlak hem dikey hem de yatay yönde oluyor. Yani halk ve hükümet düzeyinde oluyor. Çatlağın sebebi, siyonist rejimin hem askeri hem de güvenlik anlamında uğradığı başarısızlık. 7 Ekim'den sonra elde ettiği hiçbir başarı yok. Sürecin başında koydukları hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar.

HAMAS’lı yetkili, Filistin halkının Siyonist İsrail’e karşı direnişinin başarıyla devam ettiğini belirtti, ateşkes için İsrail’in şartları sağlamadığını da vurguladı.



Önder Ankara'da düzenlediği basın toplantısında sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla buluşan Naim, Gazze’deki şehit ve yaralı sayısı hakkında da bilgi verdi.



