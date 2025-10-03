Hamas’a üç gün süre! Trump tarih verdi, aksi halde sert önlemler geliyor

Ortadoğu’da barış için yeni bir girişim başlatan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a sert bir ültimatom gönderdi. Trump, “Hamas’a son bir fırsat verilecek. Bu anlaşma sağlanmazsa, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Hamas’a karşı sert önlemler alınacak.” dedi.

Trump, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında yeni bir çatışmanın önlenebileceğini belirtti. ABD Başkanı, “Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (Washington saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır. Orta Doğu’da barış olacak – bir şekilde ya da diğer şekilde.” ifadelerini kullandı.

“3-4 GÜN İÇİNDE NASIL OLACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Trump, Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas’a birkaç gün süre tanıdığını dile getirdi. “3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak.” sözleriyle kararlılığını ortaya koyan Trump, Gazze’deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Trump açıklamasında masum sivillere de seslenerek, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek.” ifadelerini kullandı.

“3000 YIL SONRA ORTA DOĞU’DA BARIŞ MÜMKÜN”

ABD Başkanı, Orta Doğu’daki ülkelerin Amerika ve İsrail ile birlikte barış anlaşmasına imza attığını belirtti. Trump, “Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaya biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma.” dedi.

Trump, açıklamasını “Orta Doğu’da bir şekilde ya da diğer şekilde barış olacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır.” sözleriyle tamamladı.