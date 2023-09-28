Hamas, İslami Direniş Hareketi üst düzey yöneticisi Dr. Musa Abu Marzuk, İstanbul'da gazetecilerle buluştu. Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Dr. Marzuk, Ortadoğu'nun Geleceğinde Filistin'in Yeri isimli toplantıda Filistin Direnişi'nin tarihsel sürecini anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamas'ın Önde Gelen Lideri İstanbul'da

Dr. Marzuk, "Siyonizmin yıkıldığı döneme girdik" ifadelerini kullandı. Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Yurtdışı Başkan Yardımcısı Dr. Marzuk'a Türkiye ile İsrail arasında yapılması planlanan doğalgaz boru hattı projesi soruldu. Dr. Marzuk, projeyi Amerika'nın istediğini ve yönettiğini söyledi. Söz konusu gazın da Filistinlilere ait olduğunu ve İsrail tarafından gasp edildiğini belirtti.

"Hamas olarak, bir ilke olarak işgalci İsrail ile hiç bir ilişkinin olmasını istemeyiz ve kabul etmeyiz. Gaz Filistin'in gazıdır ve İsrail tarafından çalınmış, gaz edilmiş bir gazdır. Bu anlaşma sadece İşgalci İsrail ve o bölgeden ibaret değil. Bu Amerika'nın yönettiği ve istediği bir adımdı. Ukrayna ve Rusya olaylarından sonra Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda bir gaz eksikliği yaşanmıştır ve bunun giderilmesi, kapanması için Filistinlilerin gazı kullanılıyor. Bu bir ABD projesidir. Bu Avrupa'daki Rus gazının yok olması için yapılmıştır. İlkemiz İsrail ile ilişki yürütülmemesidir. Gelecekte İsrail diye bir yönetim olmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de Türkiye ile İsrail'in enerji konusunda iş birliği yapacağını, İsrail'den Avrupa'ya doğalgazın Türkiye üzerinden taşınacağını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca Türkiye ile İsrail'in ortak sondaj faaliyeti yürüteceğini söylemişti.