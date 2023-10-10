Hamas'ın Verdiği Süre Doldu! Aşkelon Kentine Roket Saldırısı Başladı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atışları dördüncü gününde de devam ediyor. Saldırıdan önce Hamas tarafından Aşkelon sakinlerine kenti saat 17.00'de terk etmeleri yönünde uyarı yapmıştı.
Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı.
Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı.
Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi.
İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanımıştı.
Telegram kanalından açıklama yapan El Kassam Tugayları, şunları ifade etmişti
- Düşmanın Gazze Şeridi'nde halkımızı yerinden ederek ve evlerinden kaçmaya zorlayarak işlediği suça karşılık işgal altındaki Aşkelon kenti sakinlerine akşam saat 5 öncesi kenti terk etmeleri için zaman veriyoruz.