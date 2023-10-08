Hamas'tan Aksa Tufanı Operasyonuyla İlgili Açıklama!

Filistinli Hamas hareketinin askeri Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı kapsamlı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor. Operasyonun ikinci gününde Hamas'tan operasyonun detaylarına ilişkin açıklama geldi.

7 Ayrı Noktada Çatışmalar Sürüyor!

Hamas, dün sabah saatlerinde İsrail'e karşı Aksa Tufanı ismi verilen harekâtı başlatmıştı. Gazze'den İsrail'e roket saldırıları gerçekleştirilirken Hamas'ın askeri kanadı da bölgedeki yerleşim yerlerine operasyon düzenlemişti. İsrail de söz konusu operasyona karşılık olarak savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik operasyonun ikinci gününde son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve 7 ayrı noktada çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının ilk gününde aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.