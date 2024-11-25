Hamas'tan anlaşma açıklaması

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistin halkı Hamas liderliğinde direnişini sürdürüyor.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Olası atşkes anlaşmasını hangi şartlar atlında kabul edebileceklerine dair ayrıntı verdi.

Sami Ebu Zuhri, "Saldırıların durdurulması ve sonlandırılması en büyük önceliğimizdir. Halkımızın acılarının sona ermesine, evlerine dönmelerinin sağlanmasına ve tüm yaşam tesislerinin tamamen yeniden imarına olanak sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz. Arap ve İslam ülkelerinin zayıf ve hayal kırıklığı yaratan tutumlarının yanı sıra ABD başta olmak üzere batının para, silah, siyasi ve medya desteği olmasaydı, soykırım sürmezdi." dedi.

FİLİSTİN HALKI ZORLU KIŞ ŞARTLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Zorlu kış koşulları hakkında da konuşan Zuhri, Filistin halkına acil yardım sağlamak için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla en büyük kampanyayı yürüttüklerini söyledi. Zuhri, İsrail'in izlediği aç bırakma politikasının soykırımın en çirkin araçlarından biri olduğunu ve yardım girişini kısıtlamanın savaş suçu olduğunu aktardı.

İSRAİL ORDUSU'NDAN BATI ŞERİA'YA BASKIN

Öte yandan İsrail ordusu 24 Kasım günü akşam saatlerinde Batı Şeria’nın çeşitli noktalarına baskınlar düzenledi. Bu baskını protesto eden Filistinlilere yönelik gerçek mermi kullanan İsrail Ordusu, iki çocuğu katletti. 12 Filistinliyi de göz atlına aldı.