Hamas'tan Arap ve İslam Ülkelerine Çağrı!

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan Arap ve İslam Ülkelerine Çağrı!

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerinin (Gazze'deki) bu soykırım ve akan kanın sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

Gazze'de dökülen kanın "Filistin halkı ve özgür dünya halklarından İsrail'e karşı bir öfke volkanına dönüşeceği" kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerini ABD ve İsrail'e destek olan ülkelere karşı ellerindeki tüm araç ve kozları kullanarak, onlara kaybedecek bir şeyleri olduğunu hissettirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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