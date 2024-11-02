Hamas'tan ateşkes açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerisini 27 Ekim'de duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de 29 Ekim'de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtmişti.

Hamas'tan söz konusu ateşkes girişimi önerisiyle ilgili açıklama geldi.

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, birkaç günlük ateşkes tekliflerinin aldatmaca olduğunu zira Gazze'deki saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini içermediğini ifade etti.

Hamas olarak saldırıların durmasını ve İsrail güçlerinin çekilmesini içeren fikir ve tekliflere olumlu yaklaştıklarını aktaran Rişk, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun vakit kazanmak için oyalama taktiği uyguladığını ve saldırıları sürdürmek için müzakereleri kılıf olarak kullandığını dile getirdi.