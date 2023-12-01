Hamas'tan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! "Ateşkesten Sonra da Başaramayacaklar"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de ğeçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı. İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren geçici ateşkes bu sabah itibarıyla son bulmuştu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.