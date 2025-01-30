Hamas'tan esir takasıyla ilgili açıklama

Hamas, Gazze'de İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin sevinçli bir şekilde toplanmasının "Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğuna dair İsrail'e bir mesaj” olduğunu bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hamas'tan esir takasıyla ilgili açıklama
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu gerçekleşti. Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti. Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

Hamas'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Han Yunus ve Cibaliya Mülteci Kampı’nda esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin İsrail'in bölgede bıraktığı enkazın ortasında geniş katılımla toplandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajı" olduğuna işaret edilirken, "Filistin halkının topraklarında kalmaya, özgürlüğünü geri kazanma ve kendi kaderini tayin etme hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğu" kaydedildi.

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile Filistin direnişinin "dünyayı hayran bırakan esir teslim operasyonlarıyla Filistin topraklarını kontrol etme konusundaki yüksek yetkinliğini bir kez daha kanıtladığına" işaret edilen açıklamada, “Direniş, düşmanın vahşi ordusunu Gazze’nin kumlarında aşağılayarak büyük bir darbe indirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın, devam eden esir takası sürecinde İsrail’i "kırmızı çizgilerini" aşmaya zorladığı belirtilerek, müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, bunun en açık göstergesi olduğu vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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