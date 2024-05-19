Hamas'tan İran'a dayanışma mesajı

Hamas, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası bir mesaj paylaştı. Hamas Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İran halkının yanında olduğu belirtildi.

Hamas'tan İran'a dayanışma mesajı
Editör: Uğur Çam
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası Hamas, İran'a bir mesaj gönderdi. Hamas Sözcüsü İzzet el-Rashq Hamas'ın kardeş İran halkıyla birlikte olduğunu belirtti.

HAMAS'TAN İRAN'A DAYANIŞMA MESAJI

Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kalbimiz bir dost ve kardeş olarak İran milletiyle birliktedir. Yüce Allah'tan cumhurbaşkanına, dışişleri bakanına ve onların arkadaşlarına merhamet ve şefkat diliyoruz."
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