Hamas'tan İran'a dayanışma mesajı
Hamas, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası bir mesaj paylaştı. Hamas Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İran halkının yanında olduğu belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası Hamas, İran'a bir mesaj gönderdi. Hamas Sözcüsü İzzet el-Rashq Hamas'ın kardeş İran halkıyla birlikte olduğunu belirtti.
HAMAS'TAN İRAN'A DAYANIŞMA MESAJI
Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kalbimiz bir dost ve kardeş olarak İran milletiyle birliktedir. Yüce Allah'tan cumhurbaşkanına, dışişleri bakanına ve onların arkadaşlarına merhamet ve şefkat diliyoruz."