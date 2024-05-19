HAMAS'tan İran'a destek açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından HAMAS açıklama yaptı.

HAMAS'tan İran'a destek açıklaması
Editör: Yağmur Biçen

Açıklamada "İslami Direniş Hareketi HAMAS olarak, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'ın kuzeybatısında acil iniş yapması ve onlarla iletişimin kesilmesiyle ilgili haberleri büyük bir dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. " denildi.

Devamında da " Bu acı ve talihsiz olayın ardından İran liderine, hükümetine ve halkına yanlarında olduklarımızı ilettik. Allah'tan İran cumhurbaşkanını ve beraberindeki heyeti güvende ve sağlıklı tutmasını diliyoruz ve Allah'tan aziz İran halkını her türlü kötülük ve zarardan korumasını diliyoruz." vurguları yapıldı.

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