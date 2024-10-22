Hamas'tan önemli açıklama! Uluslararası eylem çağrısında bulunuldu

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde 18 gündür sürdürdüğü kuşatma ve saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Faşist işgalci İsrail ordusu, generallerin planı olarak bilinen suç planını Gazze'nin kuzeyinde uygulama girişimlerini sürdürüyor. Okulları, hastaneleri kuşatıyor, savunmasız insanlara ve yerinden edilenlere karşı katliamlar gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki abluka ve saldırılara ilişkin, "İşgalci İsrail ordusu, canlı yayında tüm dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planını uyguluyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in "göçe zorlama, etnik temizlik suçları ile katliamları" durdurmak için uluslararası sistemin acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Cibaliya, Meşru Beyt Lahiya ve genel olarak Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in okulları, barınma merkezleri ve hastaneleri hedef alarak günlük katliamlar yaptığı, kapsamlı bir yıkım gerçekleştirdiği, etnik temizlik suçu işlediği ve Filistinlileri göçe zorladığına dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaptıklarıyla tüm uluslararası kanunları ve anlaşmaları apaçık bir şekilde ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Uluslararası sistemin sessizliği ve eylemsizliği ile ABD yönetiminin Siyonist düşmanın (İsrail) suçlarına ortak olan tutumu olmasaydı, bu suçlar işlenmezdi." ifadesine yer verildi.

Arap, İslam ve dünya ülkelerindeki toplumlara seslenilen açıklamada, Gazze'de işlediği suçları durdurmak için İsrail'e ve başta ABD olmak üzere onu destekleyen batı ülkelerine baskı uygulama çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine, yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak attığı bildirilerde bölge halkından Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istemişti.