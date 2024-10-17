Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması! Sosyal medyadaki haberler gündem olmuştu

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısı sonucunda öldüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Hamas'tan önemli bir son dakika açıkaması geldi. Açıklamada, algı operasyonu ve manipülasyon maevraları olan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması! Sosyal medyadaki haberler gündem olmuştu
Yayınlanma: Güncellenme:

Hamas lideri Yahya Sinvar ile sosyal medyada yayılan haberler gündeme bomba gibi düştü. Yahya Sinvar'ın, İsrail saldırısı sonucunda öldüğü ifade edilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yahya Sinvar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hamas'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi.

"Medyada ve Sosyal Medyada Hareketimizin Liderleri ile İlgili Paylaşılan Haberler Hakkında Önemli Açıklama" başlılğıyla yapılan açıklamada, işgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşının birçok cephede devam ettiği belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Siyonist İsrail, soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor. Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİNLİ GAZETECİDEN İDDİALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Filistinli gazeteci Mohammed AbuTaqiya da Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Mohammed AbuTaqiya, "Tanıdığımız İsrail, böyle bir duruma ilişkin böyle bir haber yapmaz, Netanyahu ve yetkililer bunu konuşur, propagandasını yapar. Bu haberin gerçek olmadığını düşünüyorum. Kullanılan fotoğraflar, Lübnan'dan fotoğraf olarak takdim edilmiş sonra bu fotoğraf silinmiş ve onun üzerinde bir takım düzenlemeler yapıldıktan sonra bu haberlerle karşı karşıya kaldık. Bu gerçek değil. Neden bu propaganda şu anda yapıldı? Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200'e yakın insanın şehit edilmesine ve yaralanmasına yol açan bir katliam gerçekleştirdiler. Tanklarla saldırdılar, katliam yaptılar. İnsanların ölmesinden ve yaralanmasından bahsetmek yerine böyle bir haber ortaya atıldı. İnsanlar buna baksın, oradaki katliamlar ve soykırımlar sessiz bir şekilde devam etsin diye. Böyle bir yalanın gölgesine düşsün ve görünmesin istediler. İsrail, 12-13 gündür Gazze'nin kuzeyine soykırımın ilerlemiş halini, daha vahşi halini yapıyor. Bence Yahya Sinvar'a dair yapılan haber yalandır. Gerçek değildir ve asılsızdır." dedi.

HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir?HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir?Dünya
hamas Yahya Sinvar son dakika israil
Günün Manşetleri
Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili yeni açıklama
Türkiye'de konut satış sayısı arttı
Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı
Naci Görür, Malatya depreminin şifrelerini anlattı
İstanbul'da sağanak etkili oldu
Çok Okunanlar
ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama
Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması
HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir? HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir?
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste