Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması! Sosyal medyadaki haberler gündem olmuştu

Hamas lideri Yahya Sinvar ile sosyal medyada yayılan haberler gündeme bomba gibi düştü. Yahya Sinvar'ın, İsrail saldırısı sonucunda öldüğü ifade edilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yahya Sinvar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hamas'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi.

"Medyada ve Sosyal Medyada Hareketimizin Liderleri ile İlgili Paylaşılan Haberler Hakkında Önemli Açıklama" başlılğıyla yapılan açıklamada, işgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşının birçok cephede devam ettiği belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Siyonist İsrail, soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor. Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİNLİ GAZETECİDEN İDDİALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Filistinli gazeteci Mohammed AbuTaqiya da Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiaları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Mohammed AbuTaqiya, "Tanıdığımız İsrail, böyle bir duruma ilişkin böyle bir haber yapmaz, Netanyahu ve yetkililer bunu konuşur, propagandasını yapar. Bu haberin gerçek olmadığını düşünüyorum. Kullanılan fotoğraflar, Lübnan'dan fotoğraf olarak takdim edilmiş sonra bu fotoğraf silinmiş ve onun üzerinde bir takım düzenlemeler yapıldıktan sonra bu haberlerle karşı karşıya kaldık. Bu gerçek değil. Neden bu propaganda şu anda yapıldı? Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200'e yakın insanın şehit edilmesine ve yaralanmasına yol açan bir katliam gerçekleştirdiler. Tanklarla saldırdılar, katliam yaptılar. İnsanların ölmesinden ve yaralanmasından bahsetmek yerine böyle bir haber ortaya atıldı. İnsanlar buna baksın, oradaki katliamlar ve soykırımlar sessiz bir şekilde devam etsin diye. Böyle bir yalanın gölgesine düşsün ve görünmesin istediler. İsrail, 12-13 gündür Gazze'nin kuzeyine soykırımın ilerlemiş halini, daha vahşi halini yapıyor. Bence Yahya Sinvar'a dair yapılan haber yalandır. Gerçek değildir ve asılsızdır." dedi.