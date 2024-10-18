HAMAS'tan Yahya Sinvar açıklaması

Hamas'ın yetkilisi Halil Hayya, Hamas lideri Sinvar'ın dün gece İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü doğruladı. Sinvar'ın yerine Halit Meşal'in getirildiği duyurulmuştu.

Mert Sagit Mert Sagit
HAMAS'tan Yahya Sinvar açıklaması
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Hamas, Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü doğruladı. İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı Gazze’deki evinde öldürmesinin ardından örgütün başına yurtdışı temsilcisi Halid Meşal getirilmişti.
İsrail'in söz konusu hamlesi, Hamas'a yönelik indirilen ilk ağır darbe değil. Zira 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Haniye, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde Tahran'da kendisine yönelik suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar kimdir?

Hamas'ın Haniye'den sonra en güçlü ikinci üyesi olarak görülen Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu. Öğrenimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamladı ve Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.
Sinvar, 1988'de iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilişkili oldukları şüphesiyle 4 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili suçlandı ve 22 yıl hapis yattı. Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm oldu. Sinvar hapishanede çok iyi İbranice öğrendi.

Halit Meşal kimdir?

Halit Meşal, 1956 yılında Batı Şeria’nın Ramallah yakınlarındaki Silvad kasabasında doğdu. Ancak İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Kuveyt’e göç etti ve gençlik yıllarını orada geçirdi. Kuveyt Üniversitesi’nde fizik eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Filistinli İslamcı hareketlerle bağlantı kurdu ve Müslüman Kardeşler'in Filistin koluna katıldı. 1987 yılında Hamas'ın kurulmasıyla birlikte, Halit Meşal hareketin önemli isimlerinden biri haline geldi. Hamas'ın askeri değil, siyasi kanadında aktif olarak yer aldı. Özellikle Hamas’ın dış politikasını yürütme konusunda önemli rol oynadı ve hareketin dış ilişkiler sorumlusu oldu.

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