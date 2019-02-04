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Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Hamburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Verdi" ve "Komba" sendikalarının çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin, uyarı grevi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, grev dolayısıyla 72 uçuşun iptal edildiği ve bu nedenle yaklaşık 9 bin yolcunun mağdur olduğu kaydedildi.

İşçiler, maaşlarına 275 avro zam yapılmasını talep ederken işveren, bu talebi yüksek buluyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hamburg #almanya
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