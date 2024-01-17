Hangi ülkede kaç milyarder var? İşte Türkiye'nin sırası...

ABD'li araştırma şirketi Wisevoter, ülke ve dünya çapında ekonomiden kültüre, eğitimden politikaya kadar birçok alanda araştırma verisi topluyor.

Şirketin araştırma konusu ise dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı oldu.

İşte 2023 yılında dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı: