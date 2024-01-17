Hangi ülkede kaç milyarder var? İşte Türkiye'nin sırası...
Wisevoter'da yayımlanan bir araştırmaya göre dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı belli oldu. Buna göre ABD 735 milyarderle listede başı çekerken en yakın rakibi Çin'de toplam 495 milyarder bulunuyor. Peki hangi ülkede kaç milyarder var?
ABD'li araştırma şirketi Wisevoter, ülke ve dünya çapında ekonomiden kültüre, eğitimden politikaya kadar birçok alanda araştırma verisi topluyor.
Şirketin araştırma konusu ise dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı oldu.
İşte 2023 yılında dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı:
|Ülkeler
|Milyarder Sayısı
|1- ABD
|735
|2- Çin Halk Cumhuriyeti
|495
|3- Hindistan
|169
|4- Almanya
|126
|5- Rusya
|105
|6- Hong Kong
|66
|7- İtalya
|64
|8- Kanada
|63
|9- Tayvan
|52
|10- Birleşik Krallık
|52
|23- Türkiye
|26