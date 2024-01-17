Hangi ülkede kaç milyarder var? İşte Türkiye'nin sırası...

Wisevoter'da yayımlanan bir araştırmaya göre dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı belli oldu. Buna göre ABD 735 milyarderle listede başı çekerken en yakın rakibi Çin'de toplam 495 milyarder bulunuyor. Peki hangi ülkede kaç milyarder var?

Hangi ülkede kaç milyarder var? İşte Türkiye'nin sırası...
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ABD'li araştırma şirketi Wisevoter, ülke ve dünya çapında ekonomiden kültüre, eğitimden politikaya kadar birçok alanda araştırma verisi topluyor.

Şirketin araştırma konusu ise dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı oldu.

İşte 2023 yılında dünyadaki milyarderlerin ülkelere göre dağılımı:

Ülkeler Milyarder Sayısı
1- ABD 735
2- Çin Halk Cumhuriyeti 495
3- Hindistan 169
4- Almanya 126
5- Rusya 105
6- Hong Kong 66
7- İtalya  64
8- Kanada 63
9- Tayvan 52
10- Birleşik Krallık 52
23- Türkiye 26
# milyarder
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