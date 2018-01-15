Bazı Kırım Tatar Örgütlerinin yaydığı tarihi Hansaray'ı Rusya'nın yıkmaya çalıştığı iddiasına Kırım Kalkınma Vakfı sert yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Vakıf Başkanı Ünver Sel, Rusya'nın harabeye dönen Hansaray'ı yeniden ayağa kaldırmak için girişimde bulunduğunu söyledi.

Bazı Rusya karşıtı Kırım Tatar Diasporaları, Türkiye ve Avrupa'da Kırım'daki tarihi Hansaray'ın Moskova tarafından yıkılmak istendiği iddialarını yaydı. Bu iddiaya Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel sert tepki gösterdi.



Hansaray'ın Kırımlılar için olduğu kadar Rusya'nın da tarihi bir değeri olduğunu belirten Sel, Moskova'nın harabeye dönen Hansaray'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalıştığını söyledi.



Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sel'e göre, Rusya Kırım'daki yok olmaya yüz tutmuş diğer tarihi mekanları da yeniden topluma kazandırmalı.



ulusal.com.tr