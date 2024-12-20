Hapishanede isyan çıktı! 2 kişi öldü

Meksika'da, Tabasco eyaletine bağlı Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı.

Konuyla ilgili Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez'den açıklama geldi. Hugo Chavez, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.

Hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum hayatını kaybederken bazı mahkumlar da yaralandı.

Olaylarda mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.