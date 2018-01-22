banner961
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
"Türkiye'nin meşru hakkını takdir ediyor ve tanıyoruz"

Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes'i kabul etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i kabul etti.

Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes'i kabul etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i kabul etti.

Başbakan Hariri, Lübnan'daki görevi şubat ayında bitecek Büyükelçi Erciyes'le, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Büyükelçi Erciyes, Başbakan Hariri ile görüşmekten onur duyduğunu ve bunun bir veda ziyareti olduğunu söyledi.
Görüşmede, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkileri, Lübnan'daki güncel gelişmeleri ve her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldıklarını dile getiren Erciyes, "Türkiye'nin, Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve refahına verdiği güçlü desteği yinelediğini ve ikili ilişkileri her alanda iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirmeyi arzuladığını belirttim." dedi.

Erciyes, Türkiye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında Başbakan Hariri'ye de bilgi verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin, BM Şartı'nın 51. maddesinde kayıtlı meşru savunma hakkı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde icra ettiği bu harekatın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör unsurlarını hedef aldığını ve Türkiye’nin ulusal ve sınır güvenliği için yapıldığını izah ettim."

Lübnan'da yaklaşık iki buçuk yıldır görev yaptığını belirten Erciyes, sıcak konukseverlikleri ve iş birliği için Lübnan hükümetine, Başbakan Hariri'ye ve Lübnan halkına teşekkür etti.




 


Kaynak: AA
Etiketler; #beyrut #lübnan #Lübnan Başbakanı Saad Hariri #Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.