Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i kabul etti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes'i kabul etti.



Başbakan Hariri, Lübnan'daki görevi şubat ayında bitecek Büyükelçi Erciyes'le, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Büyükelçi Erciyes, Başbakan Hariri ile görüşmekten onur duyduğunu ve bunun bir veda ziyareti olduğunu söyledi.

Görüşmede, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkileri, Lübnan'daki güncel gelişmeleri ve her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldıklarını dile getiren Erciyes, "Türkiye'nin, Lübnan'ın istikrarı, güvenliği ve refahına verdiği güçlü desteği yinelediğini ve ikili ilişkileri her alanda iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirmeyi arzuladığını belirttim." dedi.



Erciyes, Türkiye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında Başbakan Hariri'ye de bilgi verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, BM Şartı'nın 51. maddesinde kayıtlı meşru savunma hakkı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde icra ettiği bu harekatın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör unsurlarını hedef aldığını ve Türkiye’nin ulusal ve sınır güvenliği için yapıldığını izah ettim."



Lübnan'da yaklaşık iki buçuk yıldır görev yaptığını belirten Erciyes, sıcak konukseverlikleri ve iş birliği için Lübnan hükümetine, Başbakan Hariri'ye ve Lübnan halkına teşekkür etti.









