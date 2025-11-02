Harvard Üniversitesi’nde patlama! FBI maskeli 2 şüphelinin fotoğraflarını yayınladı

ABD’nin Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesi’nin tıp binasında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer olayın kasıtlı olduğunu belirterek soruşturma başlattı.

ABD’nin Boston kentindeki dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi’nde dün gece hareketli anlar yaşandı. Üniversitenin tıp binasında gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, binadan maskeli iki kişinin kaçtığını tespit etti. Ancak şüpheliler kısa sürede izlerini kaybettirdi.

Patlamanın ardından FBI, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kaçan iki şüphelinin maskeli fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, kimlik tespitine yardımcı olunması için halktan yardım talep etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

