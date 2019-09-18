İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinde Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani Ankara Zirvesi, Aramco rafinerilerine saldırı ve ABD ile müzakere konusunda önemli mesajlar verdi. Ruhani Rusya ve Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret yapılacağının müjdesini verdi. Diğer Asya ülkelerinin de sisteme katılabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinde Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu.



Ankara'da düzenlenen zirvenin ardından yeni gelişmeleri duyurdu.



İran lideri, dünya genelinde Dolar ile yeni mücadele dönemi başladığını söyledi.



Ruhani Ankara Zirvesi'nin ardından, "Türkiye, Rusya ve Irak gibi ülkelerle milli para birimi ile ilişkilerimizi başlatmış bulunuyoruz" dedi.



SWİFT benzeri bir sistemin hayata geçirildiğini söyleyen Ruhani, "Rusya, Avrasya ve diğer bölge ülkeleri ile bankacılık ilişkileri konusunda yeni yöntemlerle iş birliği yapabiliriz" şeklinde konuştu.



Ruhani 3'lü Zirve ile ilgili olarak "başta Suriye olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve halkın normal yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların oluşturulması hedeflenmiştir ki bu da bölgede huzur ve barış için kolektif bir çabanın göstergesidir" şeklinde konuştu.



Hasan Ruhani ayrıca Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yapılan saldırılar hakkında da açıklama yaptı.



Ruhani, bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyledi.



Hasan Ruhani, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli" ifadelerini kullandı.



Ruhani konuşmasında ayrıca, "ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkânsız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum" dedi.



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