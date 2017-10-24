Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Haşdi Şabi'den tepki geldi. Tillerson, Peşmerge ile savaşan Haşdi Şabi'nin Irak'ı terketmelerini istemişti. Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, "Amerikalı askerler Irak'tan çekilsin" denildi.

Haşdi Şabi'den, Amerika askerlerini Irak'tan çeksin açıklaması geldi.



Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den sonra Haşdi Şabi de tepki gösterdi.



Peşmerge ile savaşan Haşdi Şabi'nin Irak'ı terketmesini isteyen Tillerson'a önce Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed Esedi yanıt verdi.



Esedi, "Amerika Birleşik Devletleri bu sözlerinden dolayı özür dilemeli" mesajı gönderdi.



Ardından da Haşdi Şabi liderlerinden Kays Gazali, "ABD'li askerler şimdiden çekilme hazırlıklarına başlasın" açıkmalası yaptı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi de "Kimse içişlerimize karışamaz" demişti.



ulusal.com.tr