Hastalarının serumlarına zehir enjekte etmişti: Kan donduran dava sonuçlandı

Fransa'nın doğusunda yer alan Besançon kentinde görülen ve ülke gündemine oturan davada mahkeme sonuçlandı.

BBC'nin haberine göre, "Ölüm Doktoru" lakabıyla anılan eski anestezi uzmanı Frédéric Péchier, 30 hastasını kasten zehirlemek suçundan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın serum torbalarını kanamaya veya kalp durmasına yol açan maddelerle kirleterek 12 kişinin ölümüne neden olduğuna hükmetti.

SERUMLARA ZEHİR ENJEKTE ETTİ: 12 ÖLÜ

Besançon'daki iki ayrı klinikte 2008 ile 2017 yılları arasında yaşanan dehşet verici olaylar zinciri, yaklaşık sekiz yıl önce başlatılan soruşturmayla gün yüzüne çıkmıştı.

Kurbanların en yaşlısı 89 yaşındayken, listenin en küçük sırasında 2016 yılında rutin bir bademcik ameliyatı geçiren dört yaşında bir çocuk yer alıyordu. Küçük çocuğun operasyon sırasında iki kez kalp krizi geçirdiği ancak hayatta kalmayı başardığı belirtildi.

Duruşmanın karar aşamasından önceki hafta söz alan savcılık makamı, sanığa yönelik çok sert ifadeler kullandı. İddianameyi sunan savcılar, Péchier'in yüzüne karşı, "Siz Doktor Ölümsünüz, bir zehirleyicisiniz, bir katilsiniz. Tüm doktorların yüzüne utanç getiriyorsunuz," ifadelerini kullandı ve sanığın çalıştığı ortamı ne hale getirdiğini şu sözlerle özetledi: "Bu kliniği bir mezarlığa çevirdiniz."

EN AZ 22 YIL PARMAKLIKLAR ARDINDA KALACAK

Toplamda 15 hafta süren yargılama sürecini adli kontrol şartıyla dışarıda geçiren Péchier, kararın ardından cezaevine gönderildi. Verilen ömür boyu hapis cezası kapsamında sanığın en az 22 yıl hapis yatması öngörülüyor.

Soruşturmanın başladığı ilk günden bu yana hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Frédéric Péchier, duruşmalarda masum olduğunu savundu. Eski anestezi uzmanı savunmasında, "Daha önce de söyledim, yine söylüyorum: Ben zehirleyici değilim... Hipokrat yeminine her zaman sadık kaldım," diyerek suçsuzluğunu iddia etti.

Kararın ardından Péchier'in avukatlarının temyiz başvurusunda bulunmak için 10 günlük süresi bulunuyor. Temyiz yolunun seçilmesi halinde, bir yıl içinde ikinci bir yargılama sürecinin başlaması bekleniyor.