Hatamü'l-Enbiya Sözcüsü: ''Yaslıyız ama yorgun değiliz. Yaslarımız, sizi ezmek için bize itici güçtür.''

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Hatamü'l-Enbiya (s) Merkez Karargâhı Sözcüsü süregelen çatışmalar, stratejik güç dengeleri ve askeri operasyonlar üzerine kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çatışmaların devam etmesi halinde karşı tarafın telafi edilemez kayıplar yaşayacağı belirtilirken, İran'ın taarruz ve savunma kapasitesinde geldiği son nokta vurgulandı.

''İSLAM DEVRİMİ'NİN FİDANI YENİLMEZ BİR AĞACA DÖNÜŞMÜŞTÜR''

Karargah sözcüsü, olası bir savaşın uzaması durumunda düşman hedeflerinin daha büyük bir yıkımla karşılaşacağını ifade etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Düşmanlarımız biliyor ki, savaşın devamı, onların yeniden inşa edilemeyecek harap üslerinin üzerine bir harabe daha eklenmesi anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca sözcü, mevcut yapılarını tarihsel bir süreçle ilişkilendirerek, "İslam Devrimi'nin fidanı, köklü, güçlü ve yenilmez bir ağaca dönüşmüştür." dedi.

Yaşanan kayıpların mücadele azmini kırmadığı, aksine motive edici bir unsur olduğu belirtildi. Sözcü bu durumu, "Yaslıyız ama yorgun değiliz. Yaslarımız, sizi ezmek için bize itici güçtür." sözleriyle dile getirdi. Gelecekteki stratejilerine dair kararlılıklarını ise ordu ve halk bütünleşmesine dayandırarak, "Milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin üstünlük seyrinin devamında, zehrinizi yeniden üretmenize izin vermeyeceğiz." açıklamasıyla aktardı.

''YENİLGİNİZİN YOLUNU ÖĞRENDİK''

Güç dengelerinin çok önceden değiştiğine işaret eden Hatamü'l-Enbiya (s) Merkez Karargâhı Sözcüsü, bu savaşın hedefleri netleşene kadar süreceğinin altını çizdi. Uygulanacak stratejiye dair, "Yenilginizin yolunu öğrendik ve o da direniştir. Uzun süre önce gerçekleşen güç dengesindeki değişim, şimdi size ölüm sirenleri şeklinde ulaşıyor. Bu savaş, saldırganlık seçeneği canilerin gündeminden ve stratejisinden çıkarılana kadar devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sözcü, karşı cepheyi sert sözlerle hedef alarak tarihi süreçteki durumlarına dikkat çekti. Açıklamasında, "Kanunsuz, sınırsız, çocuk katili yırtıcılar –ki suç ve zulüm onların değişmez alışkanlığı haline gelmiştir– anlamalıdır. Ancak bu cahiller, neden her savaşta rezil bir şekilde yenilgiye uğradıklarını asla anlamadılar." ifadelerini kullandı. Son olarak, İran'ın askeri operasyonlardaki başarısına ve gökyüzündeki konumuna değinen sözcü, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Taarruz ve savunma eylemlerimizin kusursuz ve emsalsiz icrası, İran'ın düşmanın geçirilemez sanılan gökyüzündeki güçlü elini gözler önüne sermiştir."

''İRAN, BÖLGENİN VE MÜSLÜMANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE SAVAŞIYOR''

Sözcü, atılan askeri adımların temel hedefini "Bu savaşta ülkemiz ve milletimiz için sürdürülebilir bir güvenlik yaklaşımının peşindeyiz." sözleriyle tanımladı.

Açıklamada, karşı cephenin başlattığı askeri hamleler sert bir dille eleştirildi ve düşmanın stratejik bir hata yaptığı savunuldu. Karargâh Sözcüsü, karşı tarafın mevcut durumunu doğrudan şu sözlerle ifade etti:"Siz kaçış yolu arıyorsunuz, çünkü saldırınıza başlamanız aptallık ve intihar yolundaydı."

İran'ın bölgesel sulardaki ve stratejik noktalardaki varlığına geniş yer ayrılan açıklamada, ordunun bölge ülkeleri ve Müslüman halklar için bir kalkan görevi üstlendiği belirtilerek, "İran, bugün sadece kendini savunmak için değil, bölgenin ve Müslümanların güvenliği için de savaşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda büyüklük gösteriyor. Odağımız, kendi topraklarımızın ve bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelmiştir ve şimdi sonucu görün; sizinle güç dilimizle konuşuyoruz. İran, bölgede güvenliğin yaratıcısıdır ve milletin ve silahlı kuvvetlerin kahramanlıklarından destanlar yazılabilir." ifadeleri kullanıldı.

''BİZ HALA GÜÇLÜYÜZ VE GÜÇLÜ KALACAĞIZ''

Sözcü, hava sahası kontrolünün kendi ellerinde olduğunu belirterek altyapılara yönelik olası saldırılara karşı:"Sizin bugün bölgede hiçbir itibarınız ve konumunuz kalmamıştır. Silahlı kuvvetlerin akıllıca gücü ve başınızın üzerindeki gökyüzü bizim kontrolümüzdedir, bunu kanıtladık." dedi.

Açıklama, "Altyapılarımızı vurun, sizin daha önemli ve daha fazla altyapınızı vuracağız. Biz hâlâ güçlüyüz ve güçlü kalacağız... Allah'ın izniyle..." ifadeleriyle son buldu.