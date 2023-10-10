Hatay'da Depremde 36 Kişinin Öldüğü Apartmanın Mimarı Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı'nın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu R.C. tutuklandı.

Hatay'da Depremde 36 Kişinin Öldüğü Apartmanın Mimarı Tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda yıkılması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı'yla ilgili binanın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu 58 yaşındaki R.C. gözaltına alındı.

R.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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