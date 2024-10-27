Hava ambulansı düştü: 4 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri, ormanlık alana sert iniş yaptı ve kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hava ambulansı düştü: 4 kişi yaşamını yitirdi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde yapılan kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, ardından dördüncü kişinin de ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, kazaya karışan Mi-2 helikopterinin bir hava ambulansı olduğunu ve görev dönüşü sırasında düştüğünü belirtti. Helikopterde bulunanlar arasında bir pilot, bir doktor ve iki sağlık görevlisi yer alıyordu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, helikopterde hasta bulunmadığı vurgulandı.

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