Hava trafiğinde kriz derinleşiyor: O şehre uçuşlar süresiz durduruldu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), bugünden itibaren Bakü-Kazan güzergahındaki tüm uçuşlarını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hava trafiğinde kriz derinleşiyor: O şehre uçuşlar süresiz durduruldu
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Kazan, AZAL'ın uçuşlarını durdurduğu 11. Rus şehri oldu. Daha önce Mineralnıye Vodı, Soçi, Volqoqrad, Ufa, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni ve Mahaçkale’ye olan uçuşlar da askıya alınmıştı. Bu karar, Azerbaycan ile Rusya arasındaki hava trafiğini önemli ölçüde kısıtladı.

AZAL’ın bu kararının temelinde son dönemde yaşanan trajik bir olayın etkili olduğu düşünülüyor. 25 Aralık'ta Bakü'den Çeçenistan’ın Grozni kentine giden bir AZAL uçağı, Rus hava sahasında vurularak Kazakistan’ın Aktau şehrine yönlendirilmişti. Acil iniş sırasında düşen uçakta 67 yolcudan 38’i hayatını kaybederken, 29 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak özür dilemiş ve olayın detaylarının araştırılacağını belirtmişti. Ancak bu trajedi, iki ülke arasındaki hava güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YOLCULAR NE YAPACAK?

AZAL, Bakü-Kazan uçuşu için bilet almış yolculara mağduriyet yaşamamaları adına tam ücret iadesi veya farklı bir güzergah için ücretsiz bilet değişikliği imkanı sundu. Yolcuların, bu süreçte AZAL müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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