Havacılığın kara yılı: İşte 2024’ün en ölümcül uçak kazaları
Dünyada 2024 yılında meydana gelen en ölümcül 10 uçak kazası, sivil havacılığı sarsarken 282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte detaylar…
Havacılık dünyası, 2024 yılında yaşanan trajik kazalarla sarsıldı. Güney Kore, Brezilya, Nepal, Kazakistan, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur’da gerçekleşen kazalarda toplam 282 kişi hayatını kaybetti. Yılın en büyük kazası Güney Kore’de kaydedildi.
GÜNEY KORE’DE TARİHİN EN BÜYÜK KAZASI
29 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok kentinden havalanan Jeju Air’e ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Muan Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında trajik bir kaza yaşadı. Uçağın iniş takımları kapalı bir şekilde gövdesi üzerine indiği ve ardından duvara çarptığı kazada, 4’ü mürettebat olmak üzere toplam 179 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak kayıtlara geçti.
2024 yılının en ölümcül uçak kazaları listesinde yer alan diğer olaylar ise şöyle sıralandı:
BREZİLYA
2024 yılında Brezilya, 2 büyük uçak kazasına tanıklık etti.
11 Ağustos’ta, Parana eyaletinden Sao Paulo’ya gitmek üzere kalkan ATR-72 tipi uçak, Vinhedo kasabasında düşerek 62 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kaza, bölgedeki en ölümcül havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti. Ardından, 22 Aralık’ta, Brezilya’nın güneyinde Gramado kentine yakın bir mağazaya düşen Piper PA-42-1000 tipi küçük özel uçak, 10 kişinin ölümüne ve mağazanın etrafında bulunan 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.
KAZAKİSTAN
25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait J2-8243 sefer sayılı Embraer tipi yolcu uçağı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’nın Grozni kentine gitmek üzere havalandı. Ancak, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulan uçak, acil iniş yapmak üzere Kazakistan’ın Aktau kentine yöneldi. Ne yazık ki, iniş sırasında uçak düştü ve kazada uçaktaki 39 kişi hayatını kaybetti. Ancak 29 yolcu kazadan sağ kurtulmayı başardı.
NEPAL
2024 yılında Nepal’de meydana gelen trajik bir uçak kazasında, Saurya Havayolları’na ait CRJ-200 tipi küçük yolcu uçağı 24 Temmuz’da başkent Katmandu’dan Pokhara Havaalanı’na iniş yaptığı sırada düşüp alev aldı. Kazada uçaktaki 18 kişi hayatını kaybetti, ancak kaptan pilot sağ kurtuldu.
MALAVİ
10 Haziran’da, Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve eski first lady Shanil Dzimbiri’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, başkent Lilongwe’den Mzuzu’ya giderken askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
TAYLAND
23 Ağustos’ta, Suvarnabhumi Havalimanı’ndan Trat’a gitmek üzere havalanan Thai Flying Service Co. şirketine ait Cessna Caravan C208B tipi uçak, Bangkok’un 100 kilometre güneydoğusunda düştü. Kazada uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti.
İRAN
19 Mayıs’ta, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan’ı taşıyan ABD yapımı Bell 212 tipi helikopter, Azerbaycan sınırına yakın Varzekan bölgesindeki dağlık alanda düşerek büyük bir felakete yol açtı. Kazada helikopterdeki 6 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.
KANADA
23 Ocak’ta, maden işçilerini taşıyan Northwestern Air’a ait uçak düşerek 4’ü yolcu, 2’si mürettebat olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kazada, 1 yolcu ise mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.
JAPONYA
2024’ün 2 Ocak tarihinde Japonya’nın Tokyo şehrinde büyük bir hava kazası yaşandı. Japonya Havayolları’na (JAL) ait yolcu uçağı, Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na iniş yaptığı sırada Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştı. Şans eseri, JAL uçağındaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamı kurtulmayı başardı. Ancak, çarpışmanın ardından JAL uçağı alev topuna döndü. Sahil Güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5’i ise kazada hayatını kaybetti.
SİNGAPUR
21 Mayıs tarihinde Singapur Havayolları’na ait Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Londra-Singapur seferini yaparken Myanmar hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. Olay sırasında uçaktaki yolcular ve mürettebat kabinde savrulurken, kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. 104 kişi ise yaralandı. Uçak, bu zorlu durum sonrası Tayland’ın başkenti Bangkok’a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yapılan incelemeler, uçak türbülans sırasında sadece 4.6 saniyede 178 feet (54 metre) irtifa kaybettiğini ortaya koydu.