Havacılığın kara yılı: İşte 2024’ün en ölümcül uçak kazaları

KAZAKİSTAN

25 Aralık’ta Azerbaycan Hava Yolları’na ait J2-8243 sefer sayılı Embraer tipi yolcu uçağı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’nın Grozni kentine gitmek üzere havalandı. Ancak, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulan uçak, acil iniş yapmak üzere Kazakistan’ın Aktau kentine yöneldi. Ne yazık ki, iniş sırasında uçak düştü ve kazada uçaktaki 39 kişi hayatını kaybetti. Ancak 29 yolcu kazadan sağ kurtulmayı başardı.