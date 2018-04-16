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Havada panik! Çığlıklar yükseldi

İngiltere'den İspanya'ya hareket eden easyjet uçağında çıkan kavga paniğe neden oldu. Kavga uçakta bulunan İngiliz gece kulübü dansçıları arasında yaşandı.    

Havada panik! Çığlıklar yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine seyahat eden kadın dansçılar uçağı birbirine kattı.

The Sun'ın haberine göre, easyJet uçağında bulunan İngiliz gece kulübü dansçıları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  

Kadınların yüksek dozda alkol aldıkları belirtilirken, kadınlar uçak havalandıktan kısa süre sonra uçağı birbirine kattı.

Tartışmaya başlayan kadınlar önce ağza alınmayacak küfürler savurdu, ardından da uçakan çığlıklar yükseldi.

Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı.

Olayı doğrulayan easyJet resmi açıklamasında kavgacı kadınların uçak Tenerife'ye indiğinde polise teslim edildiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #Londra #İspanya #uçak #kavga #dansçı
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