Havai fişek fabrikasında patlama! Can pazarı yaşandı: 26 ölü, onlarca yaralı

Hunan eyaletinin güneyindeki Liuyang şehrinde yer alan Huasheng Havai Fişek Fabrikası'nda yaşanan felaketin ardından başlatılan arama kurtarma operasyonları sona erdi. Patlamanın hemen sonrasında yetkililer, tesisin etrafındaki 3 kilometrelik yarıçaptaki alanı tamamen tahliye etti.

ENKAZDAN 7 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Bölgeye sevk edilen 1.500'den fazla acil durum görevlisi; arama kurtarma köpekleri, dronlar ve robotlar eşliğinde çalıştı. Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda enkaz altında kalan yedi kişi kurtarıldı. Devlet medyasına göre yetkililer, kurtarma çalışmaları süresince fabrika sahasında bulunan iki barut deposunun yüksek risk oluşturduğunu belirtti. Bu doğrultuda ekipler, çevredeki vatandaşların tahliyesine ek olarak "kurtarma sırasında ikincil kazaları önlemek" amacıyla felaket bölgesini nemlendirmek gibi özel güvenlik önlemleri uyguladı.

Olay yerinden bildiren bir güvenlik kamerası muhabirinin aktardığına göre, patlamanın etkisi yakındaki bir konut binasının pencerelerini paramparça edecek kadar yıkıcıydı. Güvenlik kamerası kayıtları, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların yaşlarının 20 ile 60 arasında değiştiğini ve birçoğunun havada uçuşan parçalar sebebiyle kemik kırıkları yaşadığını gösteriyor.

KÖYLÜLER KORKUDAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Olayın şiddeti, bölge halkının yaşantısını doğrudan etkiledi. Fabrikaya yaklaşık 1 kilometre mesafede yaşayan bir bölge sakini, Beijing News gazetesine yaptığı açıklamada, yollara saçılan taşlar nedeniyle köylülerin artık dolambaçlı güzergahları kullanmak zorunda kaldığını aktardı. Aynı sakin, yaşadıkları yıkımı şu sözlerle dile getirdi: "Evlerimizdeki cam pencereler kırılmıştı, alüminyum pencere çerçeveleri deforme olmuştu ve hatta paslanmaz çelik kapılar bile yamulmuştu," Başka bir bölge sakini ise haber kuruluşuna verdiği demeçte, korkuya kapılarak köyü terk ettiğini anlattı.

Devlet medyasına göre Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kayıp kişilerin aranması ve yaralıların kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu. Jinping ayrıca, sorumluların hesap vermesi amacıyla kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti. Salı günü yerel yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki su ve hava kalitesinin sürekli olarak izlendiği ve ilgili çevresel göstergelerin normal seviyelerde olduğu ifade edildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİNDE BİTMEYEN KABUS

Felaketin yaşandığı Liuyang şehri, dünya genelinde havai fişek üretimiyle tanınıyor ve raporlarda dünyanın en büyük havai fişek üreticisi olarak gösteriliyor. Ülke genelindeki havai fişek fabrikaları ve dükkanlarında meydana gelen patlamalar nadir görülmüyor ve genellikle ölümcül sonuçlar doğruyor. Yakın geçmişte, Şubat ayında Hubei eyaletindeki bir havai fişek dükkanında gerçekleşen patlamada da 12 kişi yaşamını yitirmişti.