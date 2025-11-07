Havalimanında panik anları: Yolcunun cebindeki batarya alev aldı!

Avustralya’nın Melbourne kentinde bulunan bir havalimanında, Qantas Havayolları’nın özel yolcu salonunda korku dolu anlar yaşandı.

Cebinde taşınabilir şarj cihazı taşıyan 50’li yaşlardaki bir yolcu, cihazın aniden aşırı ısınması sonucu alevler içinde kaldı. Kısa sürede alev topuna dönen batarya, yolcunun bacağına ve parmaklarına zarar verdi. Yangın etkisiyle özel yolcu salonu yoğun dumanla kaplanınca, içeride bulunan yaklaşık 250 kişi tahliye edildi.

YOLCU YARALANDI, SALON BOŞALTILDI

Kimliği açıklanmayan yolcunun bacak ve parmaklarında yanıklar oluştu. Olay yerine hızla müdahale eden havalimanı personeli, ilk yardımı yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Qantas yetkilileri, yangının ardından özel yolcu salonunun temizlenmesi için çalışmalara başlanıldığını, yaklaşık iki saatlik bir aranın ardından salonun yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Temmuz ayında da Sydney-Hobart seferini gerçekleştiren bir uçakta, baş üstü dolabında bulunan bir güç bankasının patlaması sonucu yangın çıkmıştı.