Havalimanında panik anları: Yolcunun cebindeki batarya alev aldı!

Avustralya’nın Melbourne kentindeki bir havalimanında, 50’li yaşlarındaki bir yolcunun cebinde bulunan taşınabilir şarj cihazı aniden patladı. Olay sonrası yolcu yaralanırken, terminalde büyük panik yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Havalimanında panik anları: Yolcunun cebindeki batarya alev aldı!
Yayınlanma:

Avustralya’nın Melbourne kentinde bulunan bir havalimanında, Qantas Havayolları’nın özel yolcu salonunda korku dolu anlar yaşandı. 

Cebinde taşınabilir şarj cihazı taşıyan 50’li yaşlardaki bir yolcu, cihazın aniden aşırı ısınması sonucu alevler içinde kaldı. Kısa sürede alev topuna dönen batarya, yolcunun bacağına ve parmaklarına zarar verdi. Yangın etkisiyle özel yolcu salonu yoğun dumanla kaplanınca, içeride bulunan yaklaşık 250 kişi tahliye edildi.

YOLCU YARALANDI, SALON BOŞALTILDI

Kimliği açıklanmayan yolcunun bacak ve parmaklarında yanıklar oluştu. Olay yerine hızla müdahale eden havalimanı personeli, ilk yardımı yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye sevk etti. Yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Qantas yetkilileri, yangının ardından özel yolcu salonunun temizlenmesi için çalışmalara başlanıldığını, yaklaşık iki saatlik bir aranın ardından salonun yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Temmuz ayında da Sydney-Hobart seferini gerçekleştiren bir uçakta, baş üstü dolabında bulunan bir güç bankasının patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

İran'dan Türkiye'ye unlu mamüller makinesi ihracatıİran'dan Türkiye'ye unlu mamüller makinesi ihracatıGündem
Ziraat Bankası’ndan dev bilanço: 7,9 trilyon TL’lik aktif büyüklükle rekor tazelendiZiraat Bankası’ndan dev bilanço: 7,9 trilyon TL’lik aktif büyüklükle rekor tazelendiEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

avusturalya
Günün Manşetleri
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Çok Okunanlar
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu!
Araç sahiplerine kötü haber! Araç sahiplerine kötü haber!
Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda!